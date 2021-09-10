У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО

У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО
У Ратнівському ліцеї відбулася осіння толока. Старшокласники, педагоги, технічні працівники об’єдналися, аби навести лад на території ліцею та поблизу нього.

Про це йдеться на сайті Боратинськоїгромади.

За кілька годин спільної роботи вдалося прибрати від сміття та опалого листі подвір’я закладу освіти, сільський парк та територію біля пам’ятників воїнам-односельчанам.

Активісти подбали не лише про прибирання села, а й про озеленення. Десятикласники висадили алею екзотичних дерев катальп, саджанці яких виростив і подарував місцевий підприємець Володимир Чайковський.
У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО
У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО
У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО
У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО

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Теги: Ратнів, благоустрій, Боратин
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