У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО





Про це йдеться на сайті Боратинськоїгромади.



За кілька годин спільної роботи вдалося прибрати від сміття та опалого листі подвір’я закладу освіти, сільський парк та територію біля пам’ятників воїнам-односельчанам.



Активісти подбали не лише про прибирання села, а й про озеленення. Десятикласники висадили алею екзотичних дерев катальп, саджанці яких виростив і подарував місцевий підприємець Володимир Чайковський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратнівському ліцеї відбулася осіння толока. Старшокласники, педагоги, технічні працівники об’єдналися, аби навести лад на території ліцею та поблизу нього.Про це йдеться на сайті Боратинськоїгромади.За кілька годин спільної роботи вдалося прибрати від сміття та опалого листі подвір’я закладу освіти, сільський парк та територію біля пам’ятників воїнам-односельчанам.Активісти подбали не лише про прибирання села, а й про озеленення. Десятикласники висадили алею екзотичних дерев катальп, саджанці яких виростив і подарував місцевий підприємець Володимир Чайковський.

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