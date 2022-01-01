10 листопада на Волині: гортаючи календар

10 листопада на Волині: гортаючи календар
Особисте свято 10 листопада відзначає керівник апарату Ковельської районної державної адміністрації Степан Топольський(на фото).

Інформаціне агенство ВолиньPost вітає іменинника із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!

10 листопада іменини святкують чоловіки з ім’ям Дмитро.

10 листопада в світі відзначається Міжнародний день вишивальниць. Його започаткували в 2013 році. А дата обрана зовсім не випадково. Саме в цей день вшановують пам’ять святої Параскеви Іконійської, яка вважається покровителькою праці вишивальниць.

Також сьогодні святкують День кіберпсихології – науки, яка вивчає вплив сучасних технологій на людину, встановлює залежності між користувачами та пристроями.

А ще весь світ 10 листопада святкує Міжнародний день бухгалтерії та Всесвітній день молоді.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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