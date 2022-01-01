Сьогодні Волинь зустрічатиме кортеж місії «НА ЩИТІ» із загиблими Героями. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:05
Сьогодні, 10 листопада, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».
Про це повідомила на сторінці у фейсбуці Еля Коротинська.
"На Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», яка повертає Героїв, які загинули від рук окупантів. Зустріч загиблих Воїнів запланована орієнтовно о 15:00. Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька: збір о 14:45 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголосила Еля Коротинська.
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Про це повідомила на сторінці у фейсбуці Еля Коротинська.
"На Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», яка повертає Героїв, які загинули від рук окупантів. Зустріч загиблих Воїнів запланована орієнтовно о 15:00. Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька: збір о 14:45 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголосила Еля Коротинська.
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