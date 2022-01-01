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Сьогодні Волинь зустрічатиме кортеж місії «НА ЩИТІ» із загиблими Героями. ОНОВЛЕНО

Сьогодні Волинь зустрічатиме кортеж місії «НА ЩИТІ» із загиблими Героями. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10 листопада, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ».

Про це повідомила на сторінці у фейсбуці Еля Коротинська.

"На Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», яка повертає Героїв, які загинули від рук окупантів. Зустріч загиблих Воїнів запланована орієнтовно о 15:00. Зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька: збір о 14:45 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»", - наголосила Еля Коротинська.

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Теги: Гуманітарна місія «НА ЩИТІ», Волинь
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