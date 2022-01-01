Курс валют у Луцьку 10 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 39.75, а продають за – 40.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають за 8,55.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 листопада готівковий курс долара становить 40.42, продають його за 40.58.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.75, а продають за – 40.00.Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають за 8,55.

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