США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів
США 10 листопада оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає боєприпаси для систем ППО та ЗРК.

Вартість озброєння, яке передадуть Україні, становить 400 мільйонів доларів. У Пентагоні наголосили, що будуть і далі допомагати нашій державі, - пише Канал24.

"З огляду на невпинні та жорстокі повітряні атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України, додаткові можливості протиповітряної оборони є критично важливими", – наголосили у Пентагоні.

Що входить у новий пакет допомоги

Ракети для систем ППО HAWK;

4 системи ППО Avenger і ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

21 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;

100 вантажівок HMMWV;

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів патронів;

підривне обладнання для прибирання перешкод;

захисне спорядження від холодної погоди.

Зауважимо, раніше новий пакет військової допомоги анонсував на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Політик казав, що новий пакет повинні оголосити саме сьогодні, тобто 10 листопада. І ця допомога буде важливим вкладом у протиповітряну оборону України.

Салліван повідомляв, що пакет допомоги включатиме боєприпаси для систем ППО "Hawk" та зенітно-ракетні комплекси "Avenger" з ракетами Stinger.

Що відомо про ЗРК "Avenger"
Це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс з кулеметом, який має позначення AN/TWQ-1 і забезпечує мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах.

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Теги: Україна, допомога, США, гроші
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