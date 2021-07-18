Лучанин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате

Лучанин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате
Спортсмен Луцької міської федерації кіокушинкай карате Фрунзік Королік посів друге місце у чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на повідомлення обласного управління у справах молоді та спорту.

Ковельчанин виборов срібну медаль в абсолютній ваговій категорії серед молоді. Чемпіонат Європи із карате відбувся в місті Софія в Болгарії, участь у ньому взяли 502 спортсмени із 22 країн світу.

Збірна України посіла друге місце у загальному заліку та отримала 40 медалей: 8 золотих, 12 срібних та 20 бронзових нагород.

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Теги: спорт, Волинь, Європа
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