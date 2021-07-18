Лучанин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате
Сьогодні, 22:59
Спортсмен Луцької міської федерації кіокушинкай карате Фрунзік Королік посів друге місце у чемпіонаті Європи.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на повідомлення обласного управління у справах молоді та спорту.
Ковельчанин виборов срібну медаль в абсолютній ваговій категорії серед молоді. Чемпіонат Європи із карате відбувся в місті Софія в Болгарії, участь у ньому взяли 502 спортсмени із 22 країн світу.
Збірна України посіла друге місце у загальному заліку та отримала 40 медалей: 8 золотих, 12 срібних та 20 бронзових нагород.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на повідомлення обласного управління у справах молоді та спорту.
Ковельчанин виборов срібну медаль в абсолютній ваговій категорії серед молоді. Чемпіонат Європи із карате відбувся в місті Софія в Болгарії, участь у ньому взяли 502 спортсмени із 22 країн світу.
Збірна України посіла друге місце у загальному заліку та отримала 40 медалей: 8 золотих, 12 срібних та 20 бронзових нагород.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Про звільнені населені пункти на Херсонщині: добрі новини від ВолиньPost за 10 листопада
Сьогодні, 23:34
Лучанин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате
Сьогодні, 22:59
Волинянка відсвяткувала 100-літній ювілей
Сьогодні, 21:34
Медіа