Лучанин посів друге місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате

Фрунзік Королік посів друге місце у чемпіонаті Європи.



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Ковельчанин виборов срібну медаль в абсолютній ваговій категорії серед молоді. Чемпіонат Європи із карате відбувся в місті Софія в Болгарії, участь у ньому взяли 502 спортсмени із 22 країн світу.



Збірна України посіла друге місце у загальному заліку та отримала 40 медалей: 8 золотих, 12 срібних та 20 бронзових нагород.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмен Луцької міської федерації кіокушинкай каратепосів друге місце у чемпіонаті Європи.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на повідомлення обласного управління у справах молоді та спорту.Ковельчанин виборов срібну медаль в абсолютній ваговій категорії серед молоді. Чемпіонат Європи із карате відбувся в місті Софія в Болгарії, участь у ньому взяли 502 спортсмени із 22 країн світу.Збірна України посіла друге місце у загальному заліку та отримала 40 медалей: 8 золотих, 12 срібних та 20 бронзових нагород.

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