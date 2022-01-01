Волинянка відсвяткувала 100-літній ювілей

10 листопада відзначила 100-річчя жителька села Шклинь Другий Городищенської громадиНародилася ювілярка 10 листопада 1922 року в селі Лубнівка Грубешівського повіту республіки Польща. В 1941 році вийшла заміж в сусіднє село Ниповичі.На долю Софії Микитівни випало немало випробувань, а саме-випробування війною. В 1944 році її чоловіка було засуджено за зв’язок з українськими націоналістами та відправлено в Мордовські табори. На руках в молодої жінки залишилося двоє маленьких дітей.В 1946 році Софію Микитівну було депортовано в селище Сенкевичівка на Волині. В 1947 році родина поселилася в селі Шклинь Другий, куди в 1958 році повернувся її чоловік. В 1960 році народилася ще одна донька з якою ювілярка доживає віку. На жаль син Софії Микитівни вже відійшов до Вічності.Привітати з поважною датою ювілярку завітали численні гості, зокрема: Голова Городищенської сільської ради, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу соціального захисту, староста Шклинського старостинського округу, депутат сільської ради, бібліотекар, директор Шклинського будинку культури, соціальний робітник. Всі зичили ювілярці міцного здоров’я, миру та всіляких гараздів.Не дивлячись на такий поважний вік, ювілярка має добру пам’ять. Не втомлюється молити Всевишнього Бога за мир в Україні та щасливе повернення наших воїнів до рідних домівок.В теплій атмосфері пройшло свято. Всі присутні заспівали ювілярці “Многії Літа”.