Погода у Луцьку на завтра, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
11 листопада у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Аврамія самітника. Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Аврамія самітника. Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.
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