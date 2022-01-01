Погода у Луцьку на завтра, 11 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 11 листопада
11 листопада у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 11°С.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Аврамія самітника. Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.

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Теги: погода, Луцьк
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