Погода у Луцьку на завтра, 11 листопада





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 11°С.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Аврамія самітника. Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 листопада у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 11°С.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобної Анастасії Римлянки і преподобного Аврамія самітника. Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.

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