У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО





Про це на своїй Валентин Приходько.



З його слів, це стало можливим після того, як у найпростішому укритті, яке знаходиться у приміщені навчального закладу, встановили троє металевих протипожежних дверей вартістю 198 900 гривень.



Їх виготовляли за індивідуальними розмірами і придбали коштом місцевого бюджету.



У цьому ж селі третій тиждень працює дитсадок, там теж відремонтували коштом громади два укриття. На сьогодні садок відвідує більше половини дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще один ліцей Підгайцівської громади відновив очне навчання учнів з 1 по 11 клас.Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського головиЗ його слів, це стало можливим після того, як у найпростішому укритті, яке знаходиться у приміщені навчального закладу, встановили троє металевих протипожежних дверей вартістю 198 900 гривень.Їх виготовляли за індивідуальними розмірами і придбали коштом місцевого бюджету.У цьому ж селі третій тиждень працює дитсадок, там теж відремонтували коштом громади два укриття. На сьогодні садок відвідує більше половини дітей.

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