У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Ще один ліцей Підгайцівської громади відновив очне навчання учнів з 1 по 11 клас.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.
З його слів, це стало можливим після того, як у найпростішому укритті, яке знаходиться у приміщені навчального закладу, встановили троє металевих протипожежних дверей вартістю 198 900 гривень.
Їх виготовляли за індивідуальними розмірами і придбали коштом місцевого бюджету.
У цьому ж селі третій тиждень працює дитсадок, там теж відремонтували коштом громади два укриття. На сьогодні садок відвідує більше половини дітей.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.
З його слів, це стало можливим після того, як у найпростішому укритті, яке знаходиться у приміщені навчального закладу, встановили троє металевих протипожежних дверей вартістю 198 900 гривень.
Їх виготовляли за індивідуальними розмірами і придбали коштом місцевого бюджету.
У цьому ж селі третій тиждень працює дитсадок, там теж відремонтували коштом громади два укриття. На сьогодні садок відвідує більше половини дітей.
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