У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО

У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО
Ще один ліцей Підгайцівської громади відновив очне навчання учнів з 1 по 11 клас.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.

З його слів, це стало можливим після того, як у найпростішому укритті, яке знаходиться у приміщені навчального закладу, встановили троє металевих протипожежних дверей вартістю 198 900 гривень.

Їх виготовляли за індивідуальними розмірами і придбали коштом місцевого бюджету.
У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО

У цьому ж селі третій тиждень працює дитсадок, там теж відремонтували коштом громади два укриття. На сьогодні садок відвідує більше половини дітей.
У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО
У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО
У Підгайцівській громаді відновив очне навчання ще один ліцей. ФОТО

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Теги: Підгайці, ліцей
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