Чи потрібно йти до військкомату, якщо отримав повістку, але маєш відстрочку від мобілізації





Про це заявив начальник Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату) Ігор Бацюн в інтерв'ю "Житомир.інфо", пише



За його словами, мобілізації підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки) придатні до військової служби, які можуть виконувати військовий обов’язок.



"Насправді немає чіткого розмежування між хвилями мобілізації. Перш за все комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних", — зазначив Бацюн.



За його словами, мобілізовані спочатку направляються до навчальних центрів. Термін підготовки залежить від військово-облікової спеціальності.



Що робити, якщо отримав повістку, але маєш відстрочку від мобілізації



Ігор Бацюн нагадав, що будь-яка особа, яка отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП. Це стосується і тих осіб, які мають право на відстрочку або є непридатними до служби за станом здоров’я.



"Коли вручають таким людям повістки, то треба прийти до ТЦК та СП з документами, які підтверджують право на відстрочку чи непридатність до військової служби", — зазначив він і попередив, що відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію може сягати позбавлення волі на строк до п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні відбувається загальна мобілізація і чіткого розмежування між хвилями мобілізації насправді немає.Про це заявив начальник Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату)в інтерв'ю "Житомир.інфо", пише ТСН За його словами, мобілізації підлягають усі громадяни України віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки) придатні до військової служби, які можуть виконувати військовий обов’язок."Насправді немає чіткого розмежування між хвилями мобілізації. Перш за все комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних", — зазначив Бацюн.За його словами, мобілізовані спочатку направляються до навчальних центрів. Термін підготовки залежить від військово-облікової спеціальності.Ігор Бацюн нагадав, що будь-яка особа, яка отримала повістку, повинна у визначений термін звернутися до вказаного ТЦК та СП. Це стосується і тих осіб, які мають право на відстрочку або є непридатними до служби за станом здоров’я."Коли вручають таким людям повістки, то треба прийти до ТЦК та СП з документами, які підтверджують право на відстрочку чи непридатність до військової служби", — зазначив він і попередив, що відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію може сягати позбавлення волі на строк до п’яти років.

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