Чкалове на Херсонщині – звільнене. ВІДЕО





Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".



На відео можна побачити, як український військовий встановлює прапор України на місцевій будівлі.



"Чкалове Херсонської області звільнено ЗСУ", - йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, сьогодні українським військовим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 10 листопада, українські військові встановили прапор у Чкаловому (Херсонська область).Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".На відео можна побачити, як український військовий встановлює прапор України на місцевій будівлі."Чкалове Херсонської області звільнено ЗСУ", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, сьогодні українським військовим вдалося взяти під свій контроль село Борозенське (Херсонська область) та Снігурівку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію