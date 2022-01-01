Чкалове на Херсонщині – звільнене. ВІДЕО

Чкалове на Херсонщині – звільнене. ВІДЕО
У четвер, 10 листопада, українські військові встановили прапор у Чкаловому (Херсонська область).

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

На відео можна побачити, як український військовий встановлює прапор України на місцевій будівлі.

"Чкалове Херсонської області звільнено ЗСУ", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні українським військовим вдалося взяти під свій контроль село Борозенське (Херсонська область) та Снігурівку.

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Теги: Чкалове, Херсонщина, звільнили ЗСУ
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