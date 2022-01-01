У ЗСУ назвали три напрямки, де точаться найжорстокіші бої

У ЗСУ назвали три напрямки, де точаться найжорстокіші бої
У Збройних силах України повідомили, станом на 10 листопада найжорстокіші бої точаться на Авдіївському, Бахмутському та Сватівському напрямках.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише ТСН.

За його словами, на Авдіївському та Бахмутському напрямках окупанти намагаються атакувати. За добу можуть здійснити по декілька десятків штурмів, використовуючи всі види артилерії, РСЗВ, міномети, танки, але українська арміє дає потужну відсіч.

"Так, там (на Сватівському напрямку - ред.) йде постійна робота по звільненню української землі, але ми не можемо поки що детально про це говорити. Ворог теж намагається там контратакувати, але це завдає йому ще більших втрат. Ситуація контрольована, ситуація ламається, щоб її використати більш ефективно", - повідомив представник Східного угруповання військ.

Він додав, що останніми днями ворог почав втрачати від декількох рот до механізованого батальйону.

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Теги: ЗСУ, точаться бої
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