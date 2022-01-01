Лучани можуть поспілкуватися з командою Ukraїner

Лучани можуть поспілкуватися з командою Ukraїner
До Луцька їде команда Ukraїner. Зустріч огранізовує команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».

Про це повідомили організатори.

Уже в неділю, 13 листопада, засновник медіапроєкту Богдан Логвиненко та головний режисер Микола Носок презентують аж дві нові книжки:

• «Ukraїner. Країна зсередини 2» — друга книга з історіями української землі, розказаними людьми з різних куточків країни (нагадаємо, перша вийшла в 2019 році, а минулого року Український інститут книги назвав її номером 10 серед найзнаковіших видань часів Незалежності).

• Ukraine from above — фотокнига англійською, що показує країну з висоти пташиного лету. Світлини вибрані з тих, які відзняла з коптера команда Ukraїner за кілька років експедицій Україною.

Проєкт Ukraїner вивчає український контекст уже понад 6 років і цього разу їде в Луцьк, щоби поділитися своїми важливими дослідженнями. Приходьте на презентацію, щоб отримати книжки та поспілкуватися з командою.

Модеруватиме захід Олена Лівіцька.

Коли: 13 листопада о 18:30

Де: #культурнеУКРИТТЯ, вул. Яровиця, 17

Вхід вільний. Кількість місць обмежена, тому необхідно
зареєструватися за посиланням.

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Теги: Ukraїner, Луцьк
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