Лучани можуть поспілкуватися з командою Ukraїner





Про це повідомили організатори.



Уже в неділю, 13 листопада, засновник медіапроєкту Богдан Логвиненко та головний режисер Микола Носок презентують аж дві нові книжки:



• «Ukraїner. Країна зсередини 2» — друга книга з історіями української землі, розказаними людьми з різних куточків країни (нагадаємо, перша вийшла в 2019 році, а минулого року Український інститут книги назвав її номером 10 серед найзнаковіших видань часів Незалежності).



• Ukraine from above — фотокнига англійською, що показує країну з висоти пташиного лету. Світлини вибрані з тих, які відзняла з коптера команда Ukraїner за кілька років експедицій Україною.



Проєкт Ukraїner вивчає український контекст уже понад 6 років і цього разу їде в Луцьк, щоби поділитися своїми важливими дослідженнями. Приходьте на презентацію, щоб отримати книжки та поспілкуватися з командою.



Модеруватиме захід Олена Лівіцька.



Коли: 13 листопада о 18:30



Де: #культурнеУКРИТТЯ, вул. Яровиця, 17



Вхід вільний. Кількість місць обмежена, тому необхідно

зареєструватися за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцька їде команда Ukraїner. Зустріч огранізовує команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».Про це повідомили організатори.Уже в неділю, 13 листопада, засновник медіапроєктута головний режисер Микола Носок презентують аж дві нові книжки:• «Ukraїner. Країна зсередини 2» — друга книга з історіями української землі, розказаними людьми з різних куточків країни (нагадаємо, перша вийшла в 2019 році, а минулого року Український інститут книги назвав її номером 10 серед найзнаковіших видань часів Незалежності).• Ukraine from above — фотокнига англійською, що показує країну з висоти пташиного лету. Світлини вибрані з тих, які відзняла з коптера команда Ukraїner за кілька років експедицій Україною.Проєкт Ukraїner вивчає український контекст уже понад 6 років і цього разу їде в Луцьк, щоби поділитися своїми важливими дослідженнями. Приходьте на презентацію, щоб отримати книжки та поспілкуватися з командою.Модеруватиме західКоли: 13 листопада о 18:30Де: #культурнеУКРИТТЯ, вул. Яровиця, 17Вхід вільний. Кількість місць обмежена, тому необхіднозареєструватися за посиланням

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