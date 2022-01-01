Лучани можуть поспілкуватися з командою Ukraїner
Сьогодні, 17:21
До Луцька їде команда Ukraїner. Зустріч огранізовує команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».
Про це повідомили організатори.
Уже в неділю, 13 листопада, засновник медіапроєкту Богдан Логвиненко та головний режисер Микола Носок презентують аж дві нові книжки:
• «Ukraїner. Країна зсередини 2» — друга книга з історіями української землі, розказаними людьми з різних куточків країни (нагадаємо, перша вийшла в 2019 році, а минулого року Український інститут книги назвав її номером 10 серед найзнаковіших видань часів Незалежності).
• Ukraine from above — фотокнига англійською, що показує країну з висоти пташиного лету. Світлини вибрані з тих, які відзняла з коптера команда Ukraїner за кілька років експедицій Україною.
Проєкт Ukraїner вивчає український контекст уже понад 6 років і цього разу їде в Луцьк, щоби поділитися своїми важливими дослідженнями. Приходьте на презентацію, щоб отримати книжки та поспілкуватися з командою.
Модеруватиме захід Олена Лівіцька.
Коли: 13 листопада о 18:30
Де: #культурнеУКРИТТЯ, вул. Яровиця, 17
Вхід вільний. Кількість місць обмежена, тому необхідно
зареєструватися за посиланням.
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Про це повідомили організатори.
Уже в неділю, 13 листопада, засновник медіапроєкту Богдан Логвиненко та головний режисер Микола Носок презентують аж дві нові книжки:
• «Ukraїner. Країна зсередини 2» — друга книга з історіями української землі, розказаними людьми з різних куточків країни (нагадаємо, перша вийшла в 2019 році, а минулого року Український інститут книги назвав її номером 10 серед найзнаковіших видань часів Незалежності).
• Ukraine from above — фотокнига англійською, що показує країну з висоти пташиного лету. Світлини вибрані з тих, які відзняла з коптера команда Ukraїner за кілька років експедицій Україною.
Проєкт Ukraїner вивчає український контекст уже понад 6 років і цього разу їде в Луцьк, щоби поділитися своїми важливими дослідженнями. Приходьте на презентацію, щоб отримати книжки та поспілкуватися з командою.
Модеруватиме захід Олена Лівіцька.
Коли: 13 листопада о 18:30
Де: #культурнеУКРИТТЯ, вул. Яровиця, 17
Вхід вільний. Кількість місць обмежена, тому необхідно
зареєструватися за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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