ЗСУ звільнили Снігурівку на Херсонському напрямку. ВІДЕО

ЗСУ звільнили Снігурівку на Херсонському напрямку. ВІДЕО
У четвер, 10 листопада українські військові опублікували відео зі звільненої Снігурівки на Херсонщині.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

«10 листопада Снігурівка звільнена Силами 131 окремого розвідувального батальйону! Слава Україні!», - кажуть на відео військові.

Снігурівка є одним з ключових населених пунктів на тимчасово окупованому правобережжі Херсонської області і частково Миколаївської області, ще місяць тому повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).

Стратегічна цінність Снігурівки полягає в тому, що вона є зручним плацдармом на березі річки Інгулець та залізничним вузлом.


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Теги: Снігурівка, Херсонщина, ЗСУ, звільнили
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