ЗСУ звільнили Снігурівку на Херсонському напрямку. ВІДЕО

У четвер, 10 листопада українські військові опублікували відео зі звільненої Снігурівки на Херсонщині.Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".«10 листопада Снігурівка звільнена Силами 131 окремого розвідувального батальйону! Слава Україні!», - кажуть на відео військові.Снігурівка є одним з ключових населених пунктів на тимчасово окупованому правобережжі Херсонської області і частково Миколаївської області, ще місяць тому повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).Стратегічна цінність Снігурівки полягає в тому, що вона є зручним плацдармом на березі річки Інгулець та залізничним вузлом.