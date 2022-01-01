9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку
Сьогодні, 13:50
Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км.
Про це написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"ЗСУ взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території.
На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км", - написав він.
На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, а загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км. Україна за цей час змогла вже відновити контроль над 41 населеним пунктом.
За словами Залужного на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тому у ворога не залишилося іншого виходу, ніж вдатися до втечі.
Головнокомандувач водночас заявив, що не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.
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Про це написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"ЗСУ взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території.
На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км", - написав він.
На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, а загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км. Україна за цей час змогла вже відновити контроль над 41 населеним пунктом.
За словами Залужного на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тому у ворога не залишилося іншого виходу, ніж вдатися до втечі.
Головнокомандувач водночас заявив, що не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона.
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