На Волині рятувальники допомогли дитині, яка зачинилась на балконі
Сьогодні, 09:53
Волинські рятувальники надали допомогу дитині, яка зачинилась на балконі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 листопада о 19:09 у місті Нововолинську рятувальники міської Державної пожежно-рятувальної частини №5 виїхали для надання допомоги дитині, хлопчику інваліду дитинства, який опинився зачиненим на балконі квартири в будинку на вулиці Левка Лук'яненка.
Рятувальники дістались на балкон на 2-у поверсі по драбині та за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в помешкання.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
10 листопада о 19:09 у місті Нововолинську рятувальники міської Державної пожежно-рятувальної частини №5 виїхали для надання допомоги дитині, хлопчику інваліду дитинства, який опинився зачиненим на балконі квартири в будинку на вулиці Левка Лук'яненка.
Рятувальники дістались на балкон на 2-у поверсі по драбині та за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в помешкання.
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