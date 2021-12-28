На Волині рятувальники допомогли дитині, яка зачинилась на балконі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



10 листопада о 19:09 у місті Нововолинську рятувальники міської Державної пожежно-рятувальної частини №5 виїхали для надання допомоги дитині, хлопчику інваліду дитинства, який опинився зачиненим на балконі квартири в будинку на вулиці Левка Лук'яненка.



Рятувальники дістались на балкон на 2-у поверсі по драбині та за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в помешкання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники надали допомогу дитині, яка зачинилась на балконі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.10 листопада о 19:09 у місті Нововолинську рятувальники міської Державної пожежно-рятувальної частини №5 виїхали для надання допомоги дитині, хлопчику інваліду дитинства, який опинився зачиненим на балконі квартири в будинку на вулиці Левка Лук'яненка.Рятувальники дістались на балкон на 2-у поверсі по драбині та за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері в помешкання.

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