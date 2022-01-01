Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: є загиблі і поранені
Сьогодні, 10:30
Вночі російські війська обстріляли житловий квартал Миколаєва.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Руйнування від 5 до 1 поверху. Наразі відомо про двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.
Згодом Сєнкєвич повідомив, що з-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла - чоловіка та двох жінок.
Станом на 10:00, від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей.
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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Руйнування від 5 до 1 поверху. Наразі відомо про двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Станом на 09:20, з-під завалів житлового будинку рятувальники вилучили тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.
Згодом Сєнкєвич повідомив, що з-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла - чоловіка та двох жінок.
Станом на 10:00, від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей.
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