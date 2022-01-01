Зима не зупинить контрнаступ ЗСУ, – ISW





Про це йдеться у звіті ISW, пише



Аналітики зазначають, що NBC News повідомило 9 листопада, що деякі представники міністерства оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між Росією та Україною".



"Зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими і, можливо, зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б у каламутні осінні місяці", — йдеться у звіті.



На думку аналітиків, якщо війна припиниться цієї зими, це буде пов’язано з матеріально-технічними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох сторін.



"Російські кампанії із захоплення всіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей досягли кульмінації кілька місяців тому (попри неодноразові намагання російських військ розпочинати неефективні атаки), і російські війська твердо тримають оборону на більшій частині лінії фронту", — зазначили в ISW.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Інституті вивчення війни не вважають, що бойові дії в Україні зупиняться або зайдуть у глухий кут через зимову погоду, попри хибні припущення Заходу.Про це йдеться у звіті ISW, пише Суспільне Аналітики зазначають, що NBC News повідомило 9листопада, що деякі представники міністерства оборони США та Заходу розглядають "очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість розпочати дипломатичні відносини між Росією та Україною"."Зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським військам в Україні, але добре забезпечені українські війська навряд чи припинять свій контрнаступ через прихід зими і, можливо, зможуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб пересуватися легше, ніж вони могли б у каламутні осінні місяці", — йдеться у звіті.На думку аналітиків, якщо війна припиниться цієї зими, це буде пов’язано з матеріально-технічними проблемами та кульмінацією кількох кампаній з обох сторін."Російські кампанії із захоплення всіх територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей досягли кульмінації кілька місяців тому (попри неодноразові намагання російських військ розпочинати неефективні атаки), і російські війська твердо тримають оборону на більшій частині лінії фронту", — зазначили в ISW.

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