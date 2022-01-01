12 листопада на Волині: гортаючи календар

12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, керівник луцького дошкільного навчального закладу № 35 Віра Біжук, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).

За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.

Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

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Теги: Календар, Волинь
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12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
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11 листопад, 23:14
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11 листопад, 22:23
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