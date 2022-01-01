12 листопада на Волині: гортаючи календар

Юрій Погуляйко, керівник луцького дошкільного навчального закладу № 35 Віра Біжук, волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).



За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.



Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

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