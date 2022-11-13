Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас, – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 13:59
Розслідувачі Беларускій Гаюн зафіксували за останні два дні 8 прильотів російських Іл-76 у Мачулищі, які вивозили ракети до С-300 і С-400 з Білорусі.
Про це пише Українська правда з посиланням нка проєкт Беларускі Гаюн.
За даними розслідувачів, 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що досить довго для розвантаження. 12 листопада - взагалі 5,5-6,5 години.
Також співробітники проєкту вважають, що є три версії, навіщо Іли прилітають до Білорусі:
1. Завезення нових ракет і/або амуніції в РБ;
2. Вивезення ракет і/або амуніції з РБ до РФ;
3. одночасне завезення і вивезення різних типів озброєння.
Вони пояснюють, чому друга версія правильна.
"По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі.
По-друге, і це більш показово, 9 і 10 листопада, якраз перед початком прильотів Іл-76, у напрямку аеродрому "Мачулищі" було зафіксовано 16 тралів із контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) - щонайменше 64 ракети.
Що ж стосується версій 1 і 3 - то в них немає поки що жодних підтверджень. Вивезення ракет або чогось іншого з території аеродрому, після можливого розвантаження з Іл-76, не зафіксовано. Тобто найбільш нереальна версія наразі - "просто завезення ракет у РБ", а для підтвердження версії з одночасним завезенням і вивезенням різної зброї - поки недостатньо даних.
Отже, якщо наше припущення підтвердиться, то йде перевезення ракет до Ростовської області, РФ. Тобто постачання ракетами угруповання на Луганському і Донецькому напрямку", - пише Беларускі Гаюн.
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Про це пише Українська правда з посиланням нка проєкт Беларускі Гаюн.
За даними розслідувачів, 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що досить довго для розвантаження. 12 листопада - взагалі 5,5-6,5 години.
Також співробітники проєкту вважають, що є три версії, навіщо Іли прилітають до Білорусі:
1. Завезення нових ракет і/або амуніції в РБ;
2. Вивезення ракет і/або амуніції з РБ до РФ;
3. одночасне завезення і вивезення різних типів озброєння.
Вони пояснюють, чому друга версія правильна.
"По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі.
По-друге, і це більш показово, 9 і 10 листопада, якраз перед початком прильотів Іл-76, у напрямку аеродрому "Мачулищі" було зафіксовано 16 тралів із контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) - щонайменше 64 ракети.
Що ж стосується версій 1 і 3 - то в них немає поки що жодних підтверджень. Вивезення ракет або чогось іншого з території аеродрому, після можливого розвантаження з Іл-76, не зафіксовано. Тобто найбільш нереальна версія наразі - "просто завезення ракет у РБ", а для підтвердження версії з одночасним завезенням і вивезенням різної зброї - поки недостатньо даних.
Отже, якщо наше припущення підтвердиться, то йде перевезення ракет до Ростовської області, РФ. Тобто постачання ракетами угруповання на Луганському і Донецькому напрямку", - пише Беларускі Гаюн.
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