На Луганщині російські військові зґвалтували 12-річну дівчинку: перехоплена розмова СБУ





У розпорядження



«Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого», - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.



Ще один «мобік» з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини: «Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы».



Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить. Для них важливо лише «выйти в город».



"Що ж, Збройні сили України зроблять усе, аби цей «вихід» для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець.

А ті, хто виживе, отримають законне покарання. Нагадуємо, що СБУ системно працює над виявленням воєнних злочинів рф. Слідчі Служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни", - наголошують в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поки одні окупанти тікають з Херсону, інші росіяни на тимчасово окупованій Луганщині показують своє «геройство» через нові воєнні злочини. Цього разу нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка.У розпорядження СБУ потрапили два перехоплення, на яких рашисти розповідають про свої злочини.«Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого», - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.Ще один «мобік» з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини: «Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы».Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить. Для них важливо лише «выйти в город»."Що ж, Збройні сили України зроблять усе, аби цей «вихід» для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець.А ті, хто виживе, отримають законне покарання. Нагадуємо, що СБУ системно працює над виявленням воєнних злочинів рф. Слідчі Служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни", - наголошують в СБУ.

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