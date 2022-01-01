 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Виведення російських військ з Херсона розколює Кремль, - ISW

Виведення російських військ з Херсона розколює Кремль, - ISW
Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол між президентом Росії Володимиром Путіним і фракцією "яструбів".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, пише УНІАН.

Путіну все важче умиротворяти частину вкрай ідеологізованого провоєнного електорату через нездатність його збройних сил досягти максималістських цілей щодо повалення українського уряду і захоплення всієї України.

Ультраправі пропагандисти, наприклад Володимир Соловйов, все частіше вимагають від Кремля і вищого військового командування виконання всіх обіцянок зі знищення України.

Втрата Херсона - нова поразка Путіна в очах його прихильників після підриву Керченського мосту.

Аналітики називають хвилю критики Путіна "майже безпрецедентною". З цим, ймовірно, пов'язано посилення цензури на телебаченні, оскільки багато пропагандистів опускають або применшують наслідки виведення військ.

Разом з тим поразка регулярних військ і Путіна в Херсоні ще більше посилює вплив "вагнерівців" і їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

Ще 7 листопада - за кілька днів до анонсованого виведення військ з Херсона - путінські пропагандисти почали готувати росіян до поразки. У переданій росЗМІ методичці Херсонський напрямок називали "найскладнішим", а Україна і НАТО нібито кинули всі сили на Херсон, тому там можуть бути "величезні кровопролиття".

Херсон і правий берег області були звільнені 11 листопада, цьому передувала багатомісячна робота українських сил зі знищення забезпечення розміщеного на правобережжі угруповання окупантів.

В експертному середовищі вважають, що у будь-якому випадку авторитет Путіна опинився під загрозою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Херсон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Понад 30 автівок поїдуть з Волині на передову
Сьогодні, 10:53
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:35
У Брестській області Білорусі посилюється напруга між місцевими та російськими військовими, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Генштаб: українські військові одним ударом знищили 27 окупантів під Гірським, ще майже 20 росіян поранені
12 листопад, 19:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 30 автівок поїдуть з Волині на передову
Сьогодні, 10:53
Виведення російських військ з Херсона розколює Кремль, - ISW
Сьогодні, 10:18
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:35
У Брестській області Білорусі посилюється напруга між місцевими та російськими військовими, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Звільнений з полону «ДНР» британець вирішив повернутися в Україну
Сьогодні, 08:09
Схожі новини
Сили оборони України зайшли у Херсон Сили оборони України зайшли у Херсон
11 листопад, 13:39
Окупанти, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, – Центр національного спротиву Окупанти, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, – Центр національного спротиву
11 листопад, 13:31
Міноборони РФ заявило, що російські війська повністю вийшли з Херсона Міноборони РФ заявило, що російські війська повністю вийшли з Херсона
11 листопад, 12:39
Ймовірний вихід ворога з Херсона – результат наших активних дій, – Генштаб Ймовірний вихід ворога з Херсона – результат наших активних дій, – Генштаб
10 листопад, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 30 автівок поїдуть з Волині на передову
Сьогодні, 10:53
 0
Виведення російських військ з Херсона розколює Кремль, - ISW
Сьогодні, 10:18
 0
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:35
 0
У Брестській області Білорусі посилюється напруга між місцевими та російськими військовими, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Звільнений з полону «ДНР» британець вирішив повернутися в Україну
Сьогодні, 08:09
 0
Медіа
відео
1/8