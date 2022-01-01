Виведення російських військ з Херсона розколює Кремль, - ISW

Володимиром Путіним і фракцією "яструбів".



Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, пише



Путіну все важче умиротворяти частину вкрай ідеологізованого провоєнного електорату через нездатність його збройних сил досягти максималістських цілей щодо повалення українського уряду і захоплення всієї України.



Ультраправі пропагандисти, наприклад Володимир Соловйов, все частіше вимагають від Кремля і вищого військового командування виконання всіх обіцянок зі знищення України.



Втрата Херсона - нова поразка Путіна в очах його прихильників після підриву Керченського мосту.



Аналітики називають хвилю критики Путіна "майже безпрецедентною". З цим, ймовірно, пов'язано посилення цензури на телебаченні, оскільки багато пропагандистів опускають або применшують наслідки виведення військ.



Разом з тим поразка регулярних військ і Путіна в Херсоні ще більше посилює вплив "вагнерівців" і їхнього ватажка Євгенія Пригожина.



Ще 7 листопада - за кілька днів до анонсованого виведення військ з Херсона - путінські пропагандисти почали готувати росіян до поразки. У переданій росЗМІ методичці Херсонський напрямок називали "найскладнішим", а Україна і НАТО нібито кинули всі сили на Херсон, тому там можуть бути "величезні кровопролиття".



Херсон і правий берег області були звільнені 11 листопада, цьому передувала багатомісячна робота українських сил зі знищення забезпечення розміщеного на правобережжі угруповання окупантів.



В експертному середовищі вважають, що у будь-якому випадку авторитет Путіна опинився під загрозою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол між президентом Росіїі фракцією "яструбів".Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, пише УНІАН Путіну все важче умиротворяти частину вкрай ідеологізованого провоєнного електорату через нездатність його збройних сил досягти максималістських цілей щодо повалення українського уряду і захоплення всієї України.Ультраправі пропагандисти, наприклад Володимир Соловйов, все частіше вимагають від Кремля і вищого військового командування виконання всіх обіцянок зі знищення України.Втрата Херсона - нова поразка Путіна в очах його прихильників після підриву Керченського мосту.Аналітики називають хвилю критики Путіна "майже безпрецедентною". З цим, ймовірно, пов'язано посилення цензури на телебаченні, оскільки багато пропагандистів опускають або применшують наслідки виведення військ.Разом з тим поразка регулярних військ і Путіна в Херсоні ще більше посилює вплив "вагнерівців" і їхнього ватажка Євгенія Пригожина.Ще 7 листопада - за кілька днів до анонсованого виведення військ з Херсона - путінські пропагандисти почали готувати росіян до поразки. У переданій росЗМІ методичці Херсонський напрямок називали "найскладнішим", а Україна і НАТО нібито кинули всі сили на Херсон, тому там можуть бути "величезні кровопролиття".Херсон і правий берег області були звільнені 11 листопада, цьому передувала багатомісячна робота українських сил зі знищення забезпечення розміщеного на правобережжі угруповання окупантів.В експертному середовищі вважають, що у будь-якому випадку авторитет Путіна опинився під загрозою.

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