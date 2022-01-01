ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,

артилерійських систем – 1837 (+8) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 206 (+1) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили 650 окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,танків ‒ 2840 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,артилерійських систем – 1837 (+8) од,РСЗВ – 393 (+0) од,засоби ППО ‒ 206 (+1) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),крилаті ракети ‒ 399 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

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