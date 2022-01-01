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ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили 650 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2840 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
артилерійських систем – 1837 (+8) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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