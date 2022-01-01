Понад 30 автівок поїдуть з Волині на передову
Сьогодні, 10:53
Понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Як працюють волонтери на Волині мав змогу почути й побачити заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, який з робочою поїздкою перебував у Волинській області. Так, понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю. Частина вже заброньована військовими частинами, частина ще очікує свого отримувача", - йдеться в повідомленні.
Юрій Погуляйко наголосив, що обласна військова адміністрація й надалі підтримуватиме та завжди відгукнеться, аби допомогти військовим з автомобілями.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Як працюють волонтери на Волині мав змогу почути й побачити заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, який з робочою поїздкою перебував у Волинській області. Так, понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю. Частина вже заброньована військовими частинами, частина ще очікує свого отримувача", - йдеться в повідомленні.
Юрій Погуляйко наголосив, що обласна військова адміністрація й надалі підтримуватиме та завжди відгукнеться, аби допомогти військовим з автомобілями.
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