Понад 30 автівок поїдуть з Волині на передову





Про це повідомив голова Волинської ОВА



"Як працюють волонтери на Волині мав змогу почути й побачити заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, який з робочою поїздкою перебував у Волинській області. Так, понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю. Частина вже заброньована військовими частинами, частина ще очікує свого отримувача", - йдеться в повідомленні.



Юрій Погуляйко наголосив, що обласна військова адміністрація й надалі підтримуватиме та завжди відгукнеться, аби допомогти військовим з автомобілями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю.Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко "Як працюють волонтери на Волині мав змогу почути й побачити заступник керівника Офісу Президента України, який з робочою поїздкою перебував у Волинській області. Так, понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю. Частина вже заброньована військовими частинами, частина ще очікує свого отримувача", - йдеться в повідомленні.Юрій Погуляйко наголосив, що обласна військова адміністрація й надалі підтримуватиме та завжди відгукнеться, аби допомогти військовим з автомобілями.

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