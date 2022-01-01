Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври





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«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В СБУ вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври - де співали пісень, що вихваляють «рускій мір».Як повідомили в Службі безпеки України, ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», - заявив керівник СБУ

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