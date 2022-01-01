 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври

Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
В СБУ вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври - де співали пісень, що вихваляють «рускій мір».

Як повідомили в Службі безпеки України, ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці «Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
 0
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
 0
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
 0
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
 0
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8