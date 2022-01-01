Погода у Луцьку на завтра, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
14 листопада з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами, без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських. 14 листопада вважається початком зими і перших морозів: “Кузьма-Дем’ян — коваль, кує лід на землі й на воді”. Якщо на Кузьму дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських. 14 листопада вважається початком зими і перших морозів: “Кузьма-Дем’ян — коваль, кує лід на землі й на воді”. Якщо на Кузьму дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Україна та США побудують малий модульний реактор
Сьогодні, 19:22
Медіа