Погода у Луцьку на завтра, 14 листопада

14 листопада з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами, без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 10°С.Цього дня вшановується пам’ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських. 14 листопада вважається початком зими і перших морозів: “Кузьма-Дем’ян — коваль, кує лід на землі й на воді”. Якщо на Кузьму дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом.