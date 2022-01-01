Погода у Луцьку на завтра, 14 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 14 листопада
14 листопада з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами, без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 5°С до 10°С.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських. 14 листопада вважається початком зими і перших морозів: “Кузьма-Дем’ян — коваль, кує лід на землі й на воді”. Якщо на Кузьму дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозу до самого грудня. А якщо випаде сніг, то майбутня весна буде з великим розливом.

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Теги: Погода, Луцьк
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