Зеленський про саміт G20: наша позиція буде представлена

Зеленський про саміт G20: наша позиція буде представлена
Позиція України буде дуже змістовно представлена на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії, який розпочнеться 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Дуже активно готуємося до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми відповімо на велику кількість питань, які звучать зараз, публічно відповімо, щоб їх чули всі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує", - заявив президент.

За словами Зеленського, його звернення відбудеться у вівторок, 15 листопада.


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Теги: Зеленський, саміт
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