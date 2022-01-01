Зеленський про саміт G20: наша позиція буде представлена





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Дуже активно готуємося до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми відповімо на велику кількість питань, які звучать зараз, публічно відповімо, щоб їх чули всі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує", - заявив президент.



За словами Зеленського, його звернення відбудеться у вівторок, 15 листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Позиція України буде дуже змістовно представлена на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії, який розпочнеться 15 листопада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України"Дуже активно готуємося до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми відповімо на велику кількість питань, які звучать зараз, публічно відповімо, щоб їх чули всі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує", - заявив президент.За словами Зеленського, його звернення відбудеться у вівторок, 15 листопада.

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