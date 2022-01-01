Контрнаступом ЗСУ на Херсонщині командує генерал-майор з Волині: Добрі новини від ВолиньPost за 13 листопада
Сьогодні, 23:30
ЗСУ і далі проводять наступальні дії в різних напрямах на Півдні та Сході України. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 13 листопада.
На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового.
Після звільнення Збройними силами України Херсону мережа наповнилася радісними фото- та відео зустрічей наших захисників. Українських героїв вітають квітами, теплими обіймами й словами вдячності за визволення від російських окупантів. Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон.
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2840 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
артилерійських систем – 1837 (+8) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Понад 30 автівок поїдуть з Волині на передову
Понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю. Частина вже заброньована військовими частинами, частина ще очікує свого отримувача.
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Контрнаступом ЗСУ на Південному напрямку командують четверо бригадних генералів: Олександр Тарнавський, Андрій Грицьков, Михайло Драпатий, Андрій Гнатов та генерал-майор Андрій Ковальчук, який родом з Волині.
Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги.
Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
На кордоні Волинської області з Білоруссю будується стіна – залізобетонний паркан з колючим дротом. Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією.
Україна та США побудують малий модульний реактор
Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проекту з будівництва малого модульного реактора. Малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їхня перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.
Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям
На Волині працює волонтерський штаб "Генерація змін". Тут допомагають військовим та переселенцям. Щоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту. Нині потрібен чоловічий одяг військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 13 листопада.
На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового.
Після звільнення Збройними силами України Херсону мережа наповнилася радісними фото- та відео зустрічей наших захисників. Українських героїв вітають квітами, теплими обіймами й словами вдячності за визволення від російських окупантів. Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон.
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2840 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
артилерійських систем – 1837 (+8) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
спеціальна техніка ‒ 160 (+0).
Понад 30 автівок поїдуть з Волині на передову
Понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю. Частина вже заброньована військовими частинами, частина ще очікує свого отримувача.
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Контрнаступом ЗСУ на Південному напрямку командують четверо бригадних генералів: Олександр Тарнавський, Андрій Грицьков, Михайло Драпатий, Андрій Гнатов та генерал-майор Андрій Ковальчук, який родом з Волині.
Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги.
Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
На кордоні Волинської області з Білоруссю будується стіна – залізобетонний паркан з колючим дротом. Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією.
Україна та США побудують малий модульний реактор
Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проекту з будівництва малого модульного реактора. Малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їхня перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.
Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям
На Волині працює волонтерський штаб "Генерація змін". Тут допомагають військовим та переселенцям. Щоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту. Нині потрібен чоловічий одяг військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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