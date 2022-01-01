Контрнаступом ЗСУ на Херсонщині командує генерал-майор з Волині: Добрі новини від ВолиньPost за 13 листопада

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 13 листопада.Після звільнення Збройними силами України Херсону мережа наповнилася радісними фото- та відео зустрічей наших захисників. Українських героїв вітають квітами, теплими обіймами й словами вдячності за визволення від російських окупантів. Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько/ about 80860 (+650) осіб ліквідовано,танків ‒ 2840 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,артилерійських систем – 1837 (+8) од,РСЗВ – 393 (+0) од,засоби ППО ‒ 206 (+1) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),крилаті ракети ‒ 399 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,спеціальна техніка ‒ 160 (+0).Понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільняти нашу землю. Частина вже заброньована військовими частинами, частина ще очікує свого отримувача.Контрнаступом ЗСУ на Південному напрямку командують четверо бригадних генералів:та генерал-майор, який родом з Волині.Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги.На кордоні Волинської області з Білоруссю будується стіна – залізобетонний паркан з колючим дротом. Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією.Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проекту з будівництва малого модульного реактора. Малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їхня перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.На Волині працює волонтерський штаб "Генерація змін". Тут допомагають військовим та переселенцям. Щоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту. Нині потрібен чоловічий одяг військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.