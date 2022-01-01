На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 07:00
Після звільнення Збройними силами України Херсону мережа наповнилася радісними фото- та відео зустрічей наших захисників. Українських героїв вітають квітами, теплими обіймами й словами вдячності за визволення від російських окупантів.
Про це пише УНІАН.
Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон. Щемливе відео зустрічі опублікував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – написав чиновник.
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Про це пише УНІАН.
Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон. Щемливе відео зустрічі опублікував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – написав чиновник.
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