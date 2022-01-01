На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового. ВІДЕО





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Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон. Щемливе відео зустрічі опублікував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.



"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – написав чиновник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після звільнення Збройними силами України Херсону мережа наповнилася радісними фото- та відео зустрічей наших захисників. Українських героїв вітають квітами, теплими обіймами й словами вдячності за визволення від російських окупантів.Про це пише УНІАН Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон. Щемливе відео зустрічі опублікував заступник голови Херсонської облради"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – написав чиновник.

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