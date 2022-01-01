На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового. ВІДЕО

На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового. ВІДЕО
Після звільнення Збройними силами України Херсону мережа наповнилася радісними фото- та відео зустрічей наших захисників. Українських героїв вітають квітами, теплими обіймами й словами вдячності за визволення від російських окупантів.

Про це пише УНІАН.

Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон. Щемливе відео зустрічі опублікував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – написав чиновник.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсонщина, військовий, онук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звільнений з полону «ДНР» британець вирішив повернутися в Україну
Сьогодні, 08:09
На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 07:00
Знайшли нову небезпеку тютюнового диму
Сьогодні, 06:00
Пиво може допомогти в лікуванні деменції
Сьогодні, 04:35
У Дніпрі помер пес Крим, родина якого загинула від обстрілу
Сьогодні, 03:00
Схожі новини
Герої сучасності: на Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою Герої сучасності: на Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою
25 лютий, 10:46
«Дякуємо, синочки»: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині. ВІДЕО «Дякуємо, синочки»: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині. ВІДЕО
11 листопад, 14:44
Чкалове на Херсонщині – звільнене. ВІДЕО Чкалове на Херсонщині – звільнене. ВІДЕО
10 листопад, 17:39
Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО Волинські медики поїхали допомагати жителям Херсонщини. ФОТО
10 листопад, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звільнений з полону «ДНР» британець вирішив повернутися в Україну
Сьогодні, 08:09
 0
На Херсонщині бабуся на колінах зустрічає онука-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 07:00
 0
Знайшли нову небезпеку тютюнового диму
Сьогодні, 06:00
 0
Пиво може допомогти в лікуванні деменції
Сьогодні, 04:35
 0
У Дніпрі помер пес Крим, родина якого загинула від обстрілу
Сьогодні, 03:00
 0
Медіа
відео
1/8