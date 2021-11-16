Знайшли нову небезпеку тютюнового диму

Знайшли нову небезпеку тютюнового диму
Про негативний вплив активного та пасивного куріння на ваші легені та інші внутрішні органи відомо давно. Але тепер вчені довели, що він негативно впливає і на шкіру.

Про це пише 24 канал.

Нове дослідження показало, що залишки тютюнового диму на одязі можуть підвищувати біомаркери, пов'язані із запаленням, імітуючи механізми шкірних захворювань.

В експерименті взяло участь 10 некурців у віці від 22 до 45 років: дослідники попросили кожного з них протягом трьох годин носити одяг, просочений тютюновим димом. Їм також була поставлена ​​умова – проводити 15 хвилин на біговій доріжці щогодини, щоб більше часток тютюнового диму потрапляло в організм через шкіру з потом.

Після взяття зразків крові та сечі команда виявила, що біомаркери, які вказують на окисне пошкодження ДНК, були підвищені. Також було виявлено зміни у рівнях білків у крові. На додаток, ці зміни зберігалися до 22 години після експерименту. Такі реакції не були зафіксовані, коли ті ж 10 учасників носили чистий одяг.

"Наш експеримент із впливом тютюнового диму з одягу не викликав подразнення шкіри, проте маркери, пов'язані з ранньою стадією активації контактного дерматиту, псоріазу та інших шкірних захворювань, були підвищені", – сказав автор дослідження Шейн Сакамакі-Чінг.

Хоча ні в кого з учасників дослідження не було виявлено змін у стані шкіри або загального здоров'я, ранні ознаки негативних реакцій організму на тютюн у такому вигляді вже є і вимагають подальшого вивчення.

Дослідники припускають, що шкіра може мати найбільший ризик впливу тютюнового диму, тому що це найбільший орган, який у нас є.

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Теги: тютюновий дим, шкода
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