Пиво може допомогти в лікуванні деменції

Пиво може допомогти в лікуванні деменції
Вчені виявили, що хміль може бути основою для ліків, які знижують ризик нейродегенеративних захворювань. Але алкоголь підвищує ризик таких хвороб.

Про це пише 24 канал.

Дослідники з Університету Мілано-Бікокка протестували чотири поширені сорти екстрактів квіток хмелю, які містяться в пиві, щоб з'ясувати, наскільки добре вони допомагають запобігти "злипанню" білка в мозку, яке може призвести до хвороби Альцгеймера.

Екстракти квіток хмелю використовуються у всіх сортах пива та містять природні антиоксиданти, які, як вважається, захищають клітини організму.

У ході тестування дослідники впливали на амілоїдні білки та нервові клітини мозку хмелем у лабораторних чашках. Так вони змогли блокувати скупчення бета-амілоїдних білків навколо клітин. Екстракти хмелю також запустили процеси оновлення (аутофагічні шляхи), коли організм руйнує і повторно використовує старі частини клітин для підвищення ефективності.

Хоча отримані результати жодним чином не припускають, що людям потрібно пити більше пива, оскільки алкоголь є фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера, дослідники виявили, що хміль може бути основою для ліків, що знижують ризик нейродегенеративних захворювань.

До речі, хміль також можна знайти у трав'яних чаях та безалкогольних напоях.

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Теги: хміль, пиво, деменція
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