Камінь-Каширська громада отримала допомогу від Польщі. ФОТО





Так, нещодавно представникам громади вдалося поглибити співпрацю, зокрема, із гміною Біляни Республіки Польща,



Задля підготовки спільних проєктів з польськими партнерами минулого тижня у Польщі побувала офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради. Очільник громади Віктор Пась разом із заступником Анатолієм Шевчиком, начальником відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництва Надією Савчук зустрілися з вуйтом гміни Біляни Збігневом Возняком та керівником відділу інфраструктури і середовища уряду гміни Біляни Ярославом Краснодембським.



За круглим столом обговорили перспективи майбутньої співпраці в напрямках туризму, охорони здоров’я та енергетики. А тим часом поляки висловили готовність надавати матеріальну підтримку громаді. З початку війни від них камінь-каширці отримували допомогу вже двічі: пожежний автомобіль та медикаменти для Збройних сил України. Тож і тепер делегація повернулася з потрібними у цей час речами.



«Щоб жителі Камінь-Каширської громади не залишилися повністю без світла, зв’язку, тепла та води на випадок пошкодження електромереж внаслідок ворожих російських збройних атак чи припинення через це електропостачання, гміна Біляни презентувала сім генераторів. Потребу в таких апаратах наразі мають заклади освіти, водозабір, очисні споруди. Тож будемо міркувати про ефективне використання отриманих пристроїв», – розповідає міський голова Віктор Пась.



Разом з тим, за словами очільника громади, польські партнери передали камінь-каширцям тепловізори та одяг для військових. Загалом вартість допомоги від гміни Біляни склала 45 304,93 злотих. І невдовзі громаді знову можуть надати підтримку. Йдеться про автомобіль для шерифа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В умовах воєнного стану українські громади навіть в тилу потребують підтримки й допомоги. Камінь-Каширська міська рада знаходить її у закордонних партнерів.Так, нещодавно представникам громади вдалося поглибити співпрацю, зокрема, із гміною Біляни Республіки Польща, пише газета «Полісся».Задля підготовки спільних проєктів з польськими партнерами минулого тижня у Польщі побувала офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради. Очільник громадиразом із заступникомначальником відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництвазустрілися з вуйтом гміни Білянита керівником відділу інфраструктури і середовища уряду гміни БіляниЗа круглим столом обговорили перспективи майбутньої співпраці в напрямках туризму, охорони здоров’я та енергетики. А тим часом поляки висловили готовність надавати матеріальну підтримку громаді. З початку війни від них камінь-каширці отримували допомогу вже двічі: пожежний автомобіль та медикаменти для Збройних сил України. Тож і тепер делегація повернулася з потрібними у цей час речами.«Щоб жителі Камінь-Каширської громади не залишилися повністю без світла, зв’язку, тепла та води на випадок пошкодження електромереж внаслідок ворожих російських збройних атак чи припинення через це електропостачання, гміна Біляни презентувала сім генераторів. Потребу в таких апаратах наразі мають заклади освіти, водозабір, очисні споруди. Тож будемо міркувати про ефективне використання отриманих пристроїв», – розповідає міський голова Віктор Пась.Разом з тим, за словами очільника громади, польські партнери передали камінь-каширцям тепловізори та одяг для військових. Загалом вартість допомоги від гміни Біляни склала 45 304,93 злотих. І невдовзі громаді знову можуть надати підтримку. Йдеться про автомобіль для шерифа.

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