Камінь-Каширська громада отримала допомогу від Польщі. ФОТО

Камінь-Каширська громада отримала допомогу від Польщі. ФОТО
В умовах воєнного стану українські громади навіть в тилу потребують підтримки й допомоги. Камінь-Каширська міська рада знаходить її у закордонних партнерів.

Так, нещодавно представникам громади вдалося поглибити співпрацю, зокрема, із гміною Біляни Республіки Польща, пише газета «Полісся».

Задля підготовки спільних проєктів з польськими партнерами минулого тижня у Польщі побувала офіційна делегація Камінь-Каширської міської ради. Очільник громади Віктор Пась разом із заступником Анатолієм Шевчиком, начальником відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництва Надією Савчук зустрілися з вуйтом гміни Біляни Збігневом Возняком та керівником відділу інфраструктури і середовища уряду гміни Біляни Ярославом Краснодембським.

За круглим столом обговорили перспективи майбутньої співпраці в напрямках туризму, охорони здоров’я та енергетики. А тим часом поляки висловили готовність надавати матеріальну підтримку громаді. З початку війни від них камінь-каширці отримували допомогу вже двічі: пожежний автомобіль та медикаменти для Збройних сил України. Тож і тепер делегація повернулася з потрібними у цей час речами.
Камінь-Каширська громада отримала допомогу від Польщі. ФОТО

«Щоб жителі Камінь-Каширської громади не залишилися повністю без світла, зв’язку, тепла та води на випадок пошкодження електромереж внаслідок ворожих російських збройних атак чи припинення через це електропостачання, гміна Біляни презентувала сім генераторів. Потребу в таких апаратах наразі мають заклади освіти, водозабір, очисні споруди. Тож будемо міркувати про ефективне використання отриманих пристроїв», – розповідає міський голова Віктор Пась.
Камінь-Каширська громада отримала допомогу від Польщі. ФОТО

Разом з тим, за словами очільника громади, польські партнери передали камінь-каширцям тепловізори та одяг для військових. Загалом вартість допомоги від гміни Біляни склала 45 304,93 злотих. І невдовзі громаді знову можуть надати підтримку. Йдеться про автомобіль для шерифа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Камінь-Каширська громада, Польща, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Камінь-Каширська громада отримала допомогу від Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:00
Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Мелітополь і Маріуполь
Сьогодні, 01:00
13 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 12 листопада
12 листопад, 23:30
Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю
12 листопад, 22:22
Схожі новини
У Польщі запустили благодійний сайт, де переселенці можуть знайти для себе необхідні речі У Польщі запустили благодійний сайт, де переселенці можуть знайти для себе необхідні речі
11 серпень, 05:22
Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях
11 липень, 05:01
Польща продовжить виплати допомог українським біженцям Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
01 липень, 06:31
Українські біженці в Польщі зможуть отримати картки для безкоштовних покупок Українські біженці в Польщі зможуть отримати картки для безкоштовних покупок
08 червень, 06:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Камінь-Каширська громада отримала допомогу від Польщі. ФОТО
Сьогодні, 02:00
 0
Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Мелітополь і Маріуполь
Сьогодні, 01:00
 0
13 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 12 листопада
12 листопад, 23:30
 0
Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю
12 листопад, 22:22
 0
Медіа
відео
1/8