Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Мелітополь і Маріуполь
Сьогодні, 01:00
Колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що на початку 2023 року українські захисники мають деокупувати Маріуполь та Мелітополь.
Про це він написав у Twitter.
За його словами, вже скоро з деокупованого Херсона почнуть стріляти Himars. В радіусі ураження – підступи до Криму.
«Це погіршить російську оборону, тому «ліве крило» контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії... звільнення Криму», – зазначив Ходжес.
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Про це він написав у Twitter.
За його словами, вже скоро з деокупованого Херсона почнуть стріляти Himars. В радіусі ураження – підступи до Криму.
«Це погіршить російську оборону, тому «ліве крило» контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії... звільнення Криму», – зазначив Ходжес.
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