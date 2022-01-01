Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Мелітополь і Маріуполь

Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Мелітополь і Маріуполь
Колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що на початку 2023 року українські захисники мають деокупувати Маріуполь та Мелітополь.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, вже скоро з деокупованого Херсона почнуть стріляти Himars. В радіусі ураження – підступи до Криму.

«Це погіршить російську оборону, тому «ліве крило» контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Потім починається вирішальний етап кампанії... звільнення Криму», – зазначив Ходжес.

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Теги: Ходжес, ЗСУ, Мелітополь, Маріуполь
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