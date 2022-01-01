Добрі новини від ВолиньPost за 12 листопада

Ми – українці! А це вже неймовірна новина! Ще, напевно, ніколи ми не були так горді приналежності до своєї нації, як ці 262 дні повномасштабної війни!Українці і українки щодня демонструють неабияку силу, міць, єднання, взаємодопомогу та підтримку. Тому щодня ми маємо добрі новини.Сьогодні писали про таке:За минулу добу, 11 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів трьох областей.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Так, ідеться про населені пункти Масютівка та Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.Традиційна щоденна добра статистика!Згідно з даними Генштабу, понад 80 200 російських окупантів вже загинули на війні в Україні.Про це поінформував Генштаб вранці 12 листопада.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 2838 (+24) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,‒ артилерійських систем – 1829 (+12) од,‒ РСЗВ – 393 (+0) од,‒ засоби ППО ‒ 205 (+0) од,‒ літаків – 278 (+0) од,‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),‒ крилаті ракети ‒ 399 (+0),‒ кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,‒ спеціальна техніка ‒ 160 (+1).В Україні – надзвичайна молодь!Юна лучанка створює пристрій, який допоможе військовим вберегти життя.Це – робот для дистанційного знешкодження мін та боєприпасів, повідомляє 12 канал.Знаючи, як багато українських територій замінували росіяни, 15-річна Аліна Сичук вирішила працювати на майбутнє. Дівчина вже два роки захоплюється електронікою та відвідує гурток робототехніки Малої академії наук.Пристрій допоможе знешкоджувати міни на відстані. Який вигляд має пристрій та як працюватиме – дивіться в сюжеті.Українські військові високоточним ударом знищили 27 російських військових під окупованим містом Гірське Луганської області. Ще 18 росіян зазнали поранень.Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 12 листопада.Так, українські сили зараз проводять стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах Херсонської області. Також до Херсона повернулись і розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.Українська авіація протягом 12 листопада завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів.Підрозділи українських ракетних військ та артилерії вразили один пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також інші важливі військові об’єкти.