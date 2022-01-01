Чи змінилася позиція України щодо переговорів після звільнення Херсону
Сьогодні, 21:30
Позиція України щодо мирних переговорів з Росією залишається незмінною і після звільнення Херсону.
Про це повідомляє голова парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в Telegram.
За його словами, до звільнення Херсона було дуже багато розмов про переговори України з РФ, а також "скептичні публікації" у ЗМІ, які після успіхів ЗСУ на півдні вже не актуальні.
Арахамія підкреслив, що раніше президент України Володимир Зеленський озвучував умови, за яких можна про щось говорити з РФ. Це відновлення територіальної цілісності України, відшкодування всіх завданих збитків, покарання всіх військових злочинців, дійові гарантії, що напад не повториться.
"Важливий фактор - це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", - наголосив він.
Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.
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Про це повідомляє голова парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в Telegram.
За його словами, до звільнення Херсона було дуже багато розмов про переговори України з РФ, а також "скептичні публікації" у ЗМІ, які після успіхів ЗСУ на півдні вже не актуальні.
Арахамія підкреслив, що раніше президент України Володимир Зеленський озвучував умови, за яких можна про щось говорити з РФ. Це відновлення територіальної цілісності України, відшкодування всіх завданих збитків, покарання всіх військових злочинців, дійові гарантії, що напад не повториться.
"Важливий фактор - це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", - наголосив він.
Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.
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