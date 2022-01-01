Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі





Українські уболівальники також матимуть змогу побачити всі поєдинки ЧС-2022.



Чемпіонат світу-2022: де дивитися матчі в Україні



Чемпіонат світу-2022 з футболу в Україні транслюватимуть Суспільне та MEGOGO.



Суспільне покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.



Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.



Крім показу поєдинків, на платформах Суспільного та MEGOGO виходитиме додатковий контент: огляди матчів, ексклюзивні матеріали з Катару, щоденні дайджести, інформаційно-аналітичні студії.



Нагадаємо, Чемпіонат світу-2022 триватиме до 18 грудня. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди. Збірна України, на жаль, не змогла пробитися на Мундіаль. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Менш ніж за місяць, 20 листопада, розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході – приймати матчі планетарної першості довірили Катару.Українські уболівальники також матимуть змогу побачити всі поєдинки ЧС-2022. ТСН розповідає, де можна буде дивитися трансляції матчів найважливішого світового форуму, перебуваючи на території України.Чемпіонат світу-2022 з футболу в Україні транслюватимуть Суспільне та MEGOGO.Суспільне покаже всі матчі турніру – 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.Дивитися матчі на Суспільному можна буде: на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо). Також будуть доступні радіотрансляції в ефірі Радіо Промінь.Крім показу поєдинків, на платформах Суспільного та MEGOGO виходитиме додатковий контент: огляди матчів, ексклюзивні матеріали з Катару, щоденні дайджести, інформаційно-аналітичні студії.Нагадаємо, Чемпіонат світу-2022 триватиме до 18 грудня. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди. Збірна України, на жаль, не змогла пробитися на Мундіаль. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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