Якою буде погода у Луцьку завтра, 13 листопада
Сьогодні, 20:00
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура повітря становитиме 8-11 градусів тепла.
Загалом же, як повідомляють в Укргідрометцентрі, у неділю, 13 листопада, в Україні ще триматиметься тепла і суха погода. Лише вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в Україні не передбачають. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.
Вночі в українських регіонах буде від 4 до 9 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1-6 градусів.
Вдень повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. Трохи прохолодніше - на Прикарпатті та Буковині - до 7 градусів тепла. Натомість на півдні Одещини прогнозують до +16 градусів.
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Температура повітря становитиме 8-11 градусів тепла.
Загалом же, як повідомляють в Укргідрометцентрі, у неділю, 13 листопада, в Україні ще триматиметься тепла і суха погода. Лише вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в Україні не передбачають. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.
Вночі в українських регіонах буде від 4 до 9 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1-6 градусів.
Вдень повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. Трохи прохолодніше - на Прикарпатті та Буковині - до 7 градусів тепла. Натомість на півдні Одещини прогнозують до +16 градусів.
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