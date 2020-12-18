Якою буде погода у Луцьку завтра, 13 листопада

Якою буде погода у Луцьку завтра, 13 листопада
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Температура повітря становитиме 8-11 градусів тепла.

Загалом же, як повідомляють в Укргідрометцентрі, у неділю, 13 листопада, в Україні ще триматиметься тепла і суха погода. Лише вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в Україні не передбачають. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.

Вночі в українських регіонах буде від 4 до 9 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1-6 градусів.

Вдень повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. Трохи прохолодніше - на Прикарпатті та Буковині - до 7 градусів тепла. Натомість на півдні Одещини прогнозують до +16 градусів.

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Теги: Луцьк, погода, синоптики, прогноз
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