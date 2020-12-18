Якою буде погода у Луцьку завтра, 13 листопада

Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Температура повітря становитиме 8-11 градусів тепла.Загалом же, як повідомляють в Укргідрометцентрі, у неділю, 13 листопада, в Україні ще триматиметься тепла і суха погода. Лише вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман.Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в Україні не передбачають. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.Вночі в українських регіонах буде від 4 до 9 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни +1-6 градусів.Вдень повітря прогріється до 8-13 градусів тепла. Трохи прохолодніше - на Прикарпатті та Буковині - до 7 градусів тепла. Натомість на півдні Одещини прогнозують до +16 градусів.