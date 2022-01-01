Генштаб: українські військові одним ударом знищили 27 окупантів під Гірським, ще майже 20 росіян поранені





Про це



Так, українські сили зараз проводять стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах Херсонської області. Також до Херсона повернулись і розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.



Українська авіація протягом 12 листопада завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів.



Підрозділи українських ракетних військ та артилерії вразили один пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також інші важливі військові об’єкти.



За даними Генштабу, противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас росіяни продовжують намагатися наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.



Протягом доби росіяни завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.



Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі. Залишається небезпека ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.



Генштаб розповідає, що російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтегрувати окуповані частини Донецької та Луганської областей у правовий простір росії. Тому з 11 листопада на цій території припинили видачу документів псевдореспублік, зокрема щодо участі в бойових діях.



Командуванню 1 та 2 армійських корпусів південного військового округу збройних сил рф наказали централізовано перевести грошові розрахунки з бойовиками на банківські картки росії.



Також бойовикам запропонували продовжити службу на контракті за російським законодавством. За даними Генштабу ЗСУ, ці люди бояться ануляції документів та пільг, призначених псевдореспубліками, в разі відмови від нового контракту.



А ще Генштаб каже, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У Генічеську ввели «сухий закон», а окупаційна влада вилучила й вивезла алкоголь зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові високоточним ударом знищили 27 російських військових під окупованим містом Гірське Луганської області. Ще 18 росіян зазнали поранень.Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00 12 листопада.Так, українські сили зараз проводять стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах Херсонської області. Також до Херсона повернулись і розпочали там роботу представники обласної військової адміністрації.Українська авіація протягом 12 листопада завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів.Підрозділи українських ракетних військ та артилерії вразили один пункт управління, 11 районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також інші важливі військові об’єкти.За даними Генштабу, противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас росіяни продовжують намагатися наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.Протягом доби росіяни завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Білорусі. Залишається небезпека ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни.Генштаб розповідає, що російське військово-політичне керівництво не припиняє спроби інтегрувати окуповані частини Донецької та Луганської областей у правовий простір росії. Тому з 11 листопада на цій території припинили видачу документів псевдореспублік, зокрема щодо участі в бойових діях.Командуванню 1 та 2 армійських корпусів південного військового округу збройних сил рф наказали централізовано перевести грошові розрахунки з бойовиками на банківські картки росії.Також бойовикам запропонували продовжити службу на контракті за російським законодавством. За даними Генштабу ЗСУ, ці люди бояться ануляції документів та пільг, призначених псевдореспубліками, в разі відмови від нового контракту.А ще Генштаб каже, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів. У Генічеську ввели «сухий закон», а окупаційна влада вилучила й вивезла алкоголь зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію