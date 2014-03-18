У ЗСУ повідомили, скільки російських військ сконцентровано на сході України
Сьогодні, 19:08
Росія на сході України сконцентрувала близько 130 тис. своїх солдатів та офіцерів, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону, передає ТСН.
Він зазначив, що саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають найгарячіші бої.
"Там (на сході України – ред.) сконцентровано близько 130 тисяч особового складу. У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть найгарячіші бої", - зазначив Череватий.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія планує відправити до України нову хвилю мобілізованих зі Смоленська у другій декаді листопада.
Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після зими ЗСУ поповняться тисячами нових солдатів, які зараз проходять вишкіл у Великій Британії.
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Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону, передає ТСН.
Він зазначив, що саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають найгарячіші бої.
"Там (на сході України – ред.) сконцентровано близько 130 тисяч особового складу. У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть найгарячіші бої", - зазначив Череватий.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія планує відправити до України нову хвилю мобілізованих зі Смоленська у другій декаді листопада.
Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після зими ЗСУ поповняться тисячами нових солдатів, які зараз проходять вишкіл у Великій Британії.
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