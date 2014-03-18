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У ЗСУ повідомили, скільки російських військ сконцентровано на сході України

У ЗСУ повідомили, скільки російських військ сконцентровано на сході України
Росія на сході України сконцентрувала близько 130 тис. своїх солдатів та офіцерів, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону, передає ТСН.

Він зазначив, що саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають найгарячіші бої.

"Там (на сході України – ред.) сконцентровано близько 130 тисяч особового складу. У техніці потрібен детальніший аналіз. Це, грубо кажучи, кількість кількох армій країн Східної Європи, яким протистоять наші військові. Особливо на Авдіївському та Бахмутському напрямах, там йдуть найгарячіші бої", - зазначив Череватий.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія планує відправити до України нову хвилю мобілізованих зі Смоленська у другій декаді листопада.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після зими ЗСУ поповняться тисячами нових солдатів, які зараз проходять вишкіл у Великій Британії.

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Теги: Сергій Череватий, військо, війна
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