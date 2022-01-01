Під наркотиками і «в дрова» п’яні: на Волині спіймали водіїв-порушників

За попередню добу патрульні на Волині виявили 6-х керманичів в стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції області.Поліцейські коротко розповіли про кількох.Патрулюючи на вулиці Домни Гордію під час дії комендантської години, інспектори зупинили автомобіль марки ВАЗ для перевірки документів. Поліцейські з’ясували, що 26-річний водій немає права керування та має ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 2, 36 проміле.Ще одного керманича зупинили через порушення ПДР, який рухався автодорогою М-19. В цій ситуації Драгер показав максимум, а це понад 5 проміле.Також патрульні виявили керманича з підробленим посвідченням водія. Чоловік перебував в стані наркотичного сп’яніння. У нього та його пасажирки поліцейські виявили ймовірно наркотичні речовини та прилади для їхнього вживання. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.Усі правопорушники отримали протокол за статтею 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушенням.