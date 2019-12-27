Коли у Луцьку та інших містах України випаде перший сніг
Сьогодні, 18:01
Щонайменше до 14 листопада в Україні пануватиме ще тепла погода.
Після того температура почне опускатися, а в деяких містах випаде сніг, пише 24 канал.
Сніг на Заході України
У Львові та Вінниці, за даними синоптичного ресурсу Gismeteo, перший сніг ймовірний вже 18 листопада. Щоправда, його буде дуже мало, а на поверхні не затримається, бо не буде морозу. Справжні сніги в містах прогнозують на початку грудня. Тоді температура повітря у Львові вдень опуститься до -1 градуса, а вночі – до -3 градусів. Сніг періодично буде з дощем.
У Вінниці буде холодніше – там нічні морози вдарять до -10 градусів.
Мешканцям Луцька та Ужгорода на сніг у листопаді чекати не варто. Його прогнозують лише після 5 грудня.
У Центрі морози вдарять ще в листопаді
У Києві перший сніг обіцяють 18 листопада, а також:
21 листопада, 26 – 28 листопада, з 5 грудня.
Однак температура повітря у столиці та інших центральних містах буде холоднішою, аніж на Заході України. До кінця осені стовпчики термометрів не піднімуться вище 0 градусів.
У Кропивницькому снігу восени буде ще більше, але повітря обіцяють теплішим. То ж, ймовірно, що під ногами буде болото.
До -16 градусів у північних областях
Багато снігу, традиційно, буде на Півночі України. Там сніг з дощем обіцяють ще з 16 листопада. Через 2 дні дощ припиниться й падатиме тільки сніг, а буде його – багацько. Також сніг падатиме впродовж тижня 21 – 27 листопада. У цей час в Сумах прогнозують сильні морози – до -6 градусів вдень та -16 градусів уночі.
Зауважимо, що у Чернігові морози будуть не такі люті. Там стовпчики термометрів опустяться лише трохи нижче нуля.
Багато снігу на Сході України
Найбільше у листопаді засніжить на Сході України. У Харкові сніги обіцяють з 16 листопада і до кінця місяця. Температура повітря буде мінусовою, то ж сніг вкриє поверхню землі білим шаром. Ймовірно, він не розтане до початку грудня. А зимою його обіцяють ще більше.
У Донецьку та Луганську снігу буде менше, ніж у Харкові. Він періодично падатиме з 17 по 26 листопада.
Чи буде сніг на теплому Півдні
У південних областях сніг у листопаді малоймовірний. Кришталеві сніжинки подекуди можливі 18, 21 та 22 листопада. Мешканці Одеси та Херсона побачать більше снігу лише наприкінці грудня.
У Запоріжжі сніг прогнозують швидше – з 4 грудня. З того часу у місті почнуться незначні морози.
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Після того температура почне опускатися, а в деяких містах випаде сніг, пише 24 канал.
Сніг на Заході України
У Львові та Вінниці, за даними синоптичного ресурсу Gismeteo, перший сніг ймовірний вже 18 листопада. Щоправда, його буде дуже мало, а на поверхні не затримається, бо не буде морозу. Справжні сніги в містах прогнозують на початку грудня. Тоді температура повітря у Львові вдень опуститься до -1 градуса, а вночі – до -3 градусів. Сніг періодично буде з дощем.
У Вінниці буде холодніше – там нічні морози вдарять до -10 градусів.
Мешканцям Луцька та Ужгорода на сніг у листопаді чекати не варто. Його прогнозують лише після 5 грудня.
У Центрі морози вдарять ще в листопаді
У Києві перший сніг обіцяють 18 листопада, а також:
21 листопада, 26 – 28 листопада, з 5 грудня.
Однак температура повітря у столиці та інших центральних містах буде холоднішою, аніж на Заході України. До кінця осені стовпчики термометрів не піднімуться вище 0 градусів.
У Кропивницькому снігу восени буде ще більше, але повітря обіцяють теплішим. То ж, ймовірно, що під ногами буде болото.
До -16 градусів у північних областях
Багато снігу, традиційно, буде на Півночі України. Там сніг з дощем обіцяють ще з 16 листопада. Через 2 дні дощ припиниться й падатиме тільки сніг, а буде його – багацько. Також сніг падатиме впродовж тижня 21 – 27 листопада. У цей час в Сумах прогнозують сильні морози – до -6 градусів вдень та -16 градусів уночі.
Зауважимо, що у Чернігові морози будуть не такі люті. Там стовпчики термометрів опустяться лише трохи нижче нуля.
Багато снігу на Сході України
Найбільше у листопаді засніжить на Сході України. У Харкові сніги обіцяють з 16 листопада і до кінця місяця. Температура повітря буде мінусовою, то ж сніг вкриє поверхню землі білим шаром. Ймовірно, він не розтане до початку грудня. А зимою його обіцяють ще більше.
У Донецьку та Луганську снігу буде менше, ніж у Харкові. Він періодично падатиме з 17 по 26 листопада.
Чи буде сніг на теплому Півдні
У південних областях сніг у листопаді малоймовірний. Кришталеві сніжинки подекуди можливі 18, 21 та 22 листопада. Мешканці Одеси та Херсона побачать більше снігу лише наприкінці грудня.
У Запоріжжі сніг прогнозують швидше – з 4 грудня. З того часу у місті почнуться незначні морози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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