На Рівненщині затримали агента Росії, який передав окупантам дані про військовослужбовців регіону





Про це



Як встановило слідство, за завданням свого «куратора» мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області.



Також, перебуваючи в одному зі шпиталів регіону, зрадник ініціативно зібрав та надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які перебували на стаціонарному лікуванні в цьому закладі. Для цього зловмисник використовував Telegram.



Працівники СБУ затримали ворожого поплічника під час спроби чергового передавання розвідданих до РФ.



Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно, з конфіскацію майна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію, у межах якої викрили та затримали зрадника, який у вересні був завербований спецслужбами Росії.Про це повідомляє управління СБУ в Рівненській області.Як встановило слідство, за завданням свого «куратора» мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області.Також, перебуваючи в одному зі шпиталів регіону, зрадник ініціативно зібрав та надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які перебували на стаціонарному лікуванні в цьому закладі. Для цього зловмисник використовував Telegram.Працівники СБУ затримали ворожого поплічника під час спроби чергового передавання розвідданих до РФ.Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно, з конфіскацію майна.

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