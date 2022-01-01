На Рівненщині затримали агента Росії, який передав окупантам дані про військовослужбовців регіону

На Рівненщині затримали агента Росії, який передав окупантам дані про військовослужбовців регіону
Працівники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію, у межах якої викрили та затримали зрадника, який у вересні був завербований спецслужбами Росії.

Про це повідомляє управління СБУ в Рівненській області.

Як встановило слідство, за завданням свого «куратора» мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області.

Також, перебуваючи в одному зі шпиталів регіону, зрадник ініціативно зібрав та надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які перебували на стаціонарному лікуванні в цьому закладі. Для цього зловмисник використовував Telegram.

Працівники СБУ затримали ворожого поплічника під час спроби чергового передавання розвідданих до РФ.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно, з конфіскацію майна.

На Рівненщині затримали агента Росії, який передав окупантам дані про військовослужбовців регіону


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Теги: зрадник, СБУ, Рівненщина
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