Коханий волинянки, яку звільнили з полону, продовжує перебувати у лапах Росії і чекати на обмін

Коханий волинянки, яку звільнили з полону, продовжує перебувати у лапах Росії і чекати на обмін
28-річний кінолог з Нововолинська Ілля Музика від початку повномасштабного вторгнення перебував у Маріуполі, захищав та обороняв мирне населення разом зі своєю дівчиною Аліною Паніною, яку 17-го жовтня звільнили з полону.

Хлопець понад 10 років проходить службу в Державній прикордонній службі, з яких 9 років працював кінологом. 12-го квітня Ілля Музика потрапив у полон з заводу Ілліча, в той час, коли інші підрозділи здійснювали прорив на Азовсталь.

Як розповіла Аліна Паніна інтернет-виданню БУГ, завдяки тим, хто захищав кордони міста на заводі Ілліча, їм вдалось добратись до Азовсталі.

Ілля Музика до листопада 2021-го року проходив службу на пункті пропуску Устилуг, після разом зі своєю дівчиною працювали у порту ММТП у Маріуполі, перевіряли судна. З початку повномасштабного вторгнення боронили місто та населення від ворога.

Коханий волинянки, яку звільнили з полону, продовжує перебувати у лапах Росії і чекати на обмін


“Завдяки його підтримці кожен день перебування там здавався легшим. Він моя опора, завдяки Іллі, мені вдалось вижити і боротись до кінця”, – додала Аліна Паніна.

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Дівчина з теплом згадує, що він завжди говорив їй – Ми разом, тому пройдемо через все. Аліна Паніна дуже чекає на коханого та просить допомогти повернути Іллю додому.

Коханий волинянки, яку звільнили з полону, продовжує перебувати у лапах Росії і чекати на обмін
Коханий волинянки, яку звільнили з полону, продовжує перебувати у лапах Росії і чекати на обмін


Нагадаємо, що прикордонниця з Нововолинська Аліна Паніна також намагається повернути своїх чотирилапих друзів, які разом з нею перебували на заводі Азовсталь.

Коханий волинянки, яку звільнили з полону, продовжує перебувати у лапах Росії і чекати на обмін


Песики Соня та Джессі залишились в окупованій Оленівці, під час звільнення з полону, окупанти не віддали тварин дівчині.

Коханий волинянки, яку звільнили з полону, продовжує перебувати у лапах Росії і чекати на обмін

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Теги: Ілля Музика, Аліна Паніна, полон
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