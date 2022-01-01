«Робот-аватар»: лучанка створює пристрій, який допоможе військовим. ВІДЕО

«Робот-аватар»: лучанка створює пристрій, який допоможе військовим. ВІДЕО
Юна лучанка створює пристрій, який допоможе військовим вберегти життя.

Це – робот для дистанційного знешкодження мін та боєприпасів, повідомляє 12 канал.

Знаючи, як багато українських територій замінували росіяни, 15-річна Аліна Сичук вирішила працювати на майбутнє. Дівчина вже два роки захоплюється електронікою та відвідує гурток робототехніки Малої академії наук.

Пристрій допоможе знешкоджувати міни на відстані. Який вигляд має пристрій та як працюватиме – дивіться в сюжеті.


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Теги: Аліна Сичук, розмінування
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