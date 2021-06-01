Вчора, 11 листопада, раптово помер начальник Волинського обласного центру з гідрометеорології(15.11.1957 – 11.11.2022р).Про це повідомили на офіційній сторінці центру у фейсбуці.Інформують, що відразу після закінчення школи Ростислав Іванович прийшов на роботу до Волинського гідрометеоцентру.Протягом своєї кар'єри працював на посаді метеоролога, начальника метеостанції, начальником відділу метеорології, а останні 15 років перебував на посаді начальника Волинського ЦГМ.«За часів його керування Волинський ЦГМ досягнув максимального розквіту. Весь наший колектив – у глибокій жалобі y зв'язку з несподіваною смертю нашого керівника.У нашій пам'яті Ростислав Іванович назавжди залишиться хорошою, і справедливою людиною, добрим та вірним другом, мудрим наставником, надійним порадником, істинним професіоналом своєї справи… Пішла із життя ціла епоха», – пишуть колеги Ростислава Бондарчука.Прощання відбудеться 12 листопада в домі панахиди з 15 години. Поховання – в неділю 13 листопада о 12:30 год.