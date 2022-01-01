Росія може завдати масованого ракетного удару під час саміту G20, – Повітряні сили

Росія може завдати масованого ракетного удару під час саміту G20, – Повітряні сили
Росія може спробувати завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада, коли на Балі триватиме саміт «Великої двадцятки».

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі українського телемарафону, Росія дуже любить символічні дати, і саміт G20 цілком сприймається у цій парадигмі.

Росіяни накопичують сили, проте виробництво навіть однієї ракети «займає не один день-два», розповів Ігнат.

«Ті ракети, що були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщали... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні і не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як того ж 10 жовтня. Вони дещо піднакопичують, щоби у якийсь час», - пояснив Ігнат.

На думку речника командування Повітряних сил, цілком можливо, що наступний удар Росія готується завдати у дні саміту «групи двадцяти».

«Все ж події насуваються... і саміт »двадцятки«. Вони вкрай люблять десь приблизно на такі дні провести якісь провокації», - допустив Ігнат.

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Теги: саміт G20, Юрій Ігнат
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