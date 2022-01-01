Аварійні відключення сьогодні запровадили у восьми областях України





У суботу, 12 листопада аварійні відключення світла застосовуватимуть у Києві та восьми областях України – Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій.



Про це



"Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, призвели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.



В усіх інших областях України відключення не прогнозують.



Нагадаємо, планових вимкнень на Волині 12 листопада теж не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Укренерго" попередило про аварійні відключення світла у восьми регіонах та у Києві.У суботу, 12 листопада аварійні відключення світла застосовуватимуть у Києві та восьми областях України – Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій.Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго"."Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, призвели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж", - йдеться у повідомленні.Також зазначається, що після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.В усіх інших областях України відключення не прогнозують.Нагадаємо,

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