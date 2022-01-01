Що робитимуть ЗСУ після звільнення Херсона: військовий експерт озвучив прогноз

Після деокупації Херсона Збройні сили України не будуть одразу прориватися на лівий берег Дніпра, але вивільнять сили для контрнаступу в Запорізькій і Луганській областях.Такий прогноз озвучив військовий експертна Youtube-каналі ТСН.За словами експерта, російські окупаційні війська на лівому березі будуть займати глуху оборону:"У них зараз там може бути накопичено до 40 батальйонно-тактичних груп після того, як вони здійснять виведення на лівий берег всього складу свого окупаційного угруповання. Після цього вони займуться тим, що будуть нарощувати оборону в Запорізькій області, укріплювати лівобережну Херсонщину, будувати там лінію оборони. Вони там зараз три лінії будують, але це все імітація того, що вони готові до оборони півдня".Херсонщина майже до Скадовська опиняється під впливом української високоточної далекобійної ствольної артилерії."Та частина окупантів, яка буде знаходитися в радіусі дії нашої артилерії - вони також самогубці. Вони постійно будуть знаходитися під ударами з правого берега. Збройні сили України не будуть здійснювати форсування Дніпра, це їм невигідно на сьогодні. Вони облаштують свої позиції для того, щоб постійно вогневим натиском впливати на російських окупантів на лівому березі, нівелювати їхні можливості обстрілу Херсона, контрбатарейної боротьби", - пояснив він.Військовий експерт розповів, що звільнення правобережної Херсонщини дозволить ЗСУ сконцентрувати досить серйозний ресурс на іншому напрямку, "можливо, на Запорізькому чи Луганському, для звільнення деякої частини Луганщини в поточному році"."Якщо дивитися на мапу півдня, я бачу звільнення лівобережної Херсонщини саме через звільнення Запоріжжя. Запорізька область є ключем у звільненні півдня - лівобережної Херсонщини, південної Донеччини і виходу на тимчасово окупований півострів Крим", - заявив Коваленко.Він не виключив, що після успішної контрнаступальної операції вже на Луганщині ЗСУ "розпочнуть тиск на тимчасово окуповану територію Запорізької області і вихід на лівобережжя Херсонщини".Нагадаємо,. Збройні сили уже зайшли до українського міста.