Декілька днів не виходив на зв'язок: у будинку на Волині рятувальники знайшли тіло чоловіка

Декілька днів не виходив на зв'язок: у будинку на Волині рятувальники знайшли тіло чоловіка
Минулої доби рятувальники двічі виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, зокрема, що 11 листопада рятувальники виконували аварійно-рятувальні роботи в смт Турійськ та в Луцьку.

У Турійську за допомогою шанцевого інструменту відчинили замкнені двері в приватному житловому будинку, господар якого уже декілька днів не виходив на зв'язок. На жаль, у помешканні співробітники ДСНС виявили тіло цього чоловіка.

В обласному центрі рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцька вирушили за викликом на проспект Волі. На балконі третього поверху перебувала жінка - двері за нею зачинилися і вона не могла потрапити в квартиру. Рятувальники знайшли вихід: вікно в кухні було відчинене, тож висувною драбиною вони піднялися до вікна, увійшли в помешкання, зсередини відчинили балконні двері.

Цього ж дня рятувальники 25 ДПРЧ разом з колегами 2 ДПРЧ виїжджали на гасіння пожежі в приватному житловому будинку у селі Боголюби Луцького району. О 13:57 вони ліквідували горіння, що виникло в кухні, охопило побутову техніку й поширилося на стіни. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Уже цієї доби, 12 листопада, за сигналом тривоги виїжджали рятувальники 21 державного пожежно-рятувального поста смт Голоби, 4 ДПРЧ м. Ковеля та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Радошин. У селі Дарівка Голобської територіальної громади вони ліквідували пожежу в дерев'яній господарській будівлі. Причина пожежі встановлюється.

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Теги: рятувальники, тіло
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