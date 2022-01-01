Повідомили, чи застосовуватимуть сьогодні на Волині планові відключення світла
Сьогодні, 09:15
Графіки планових погодинних відключень на сьогодні, 12 листопада, на Воилні застосовувати не будуть.
Про це з посиланням на інформацію від ПрАТ «Волиньобленерго»повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що така інформація актуальна станом на 09:00. У разі змін повідомлять додатково.
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Про це з посиланням на інформацію від ПрАТ «Волиньобленерго»повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що така інформація актуальна станом на 09:00. У разі змін повідомлять додатково.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Укренерго розповіли, як довго українці мають заощаджувати електроенергію
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