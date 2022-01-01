Повідомили, чи застосовуватимуть сьогодні на Волині планові відключення світла

Повідомили, чи застосовуватимуть сьогодні на Волині планові відключення світла
Графіки планових погодинних відключень на сьогодні, 12 листопада, на Воилні застосовувати не будуть.

Про це з посиланням на інформацію від ПрАТ «Волиньобленерго»повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він зауважив, що така інформація актуальна станом на 09:00. У разі змін повідомлять додатково.

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Теги: світло, відключення
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