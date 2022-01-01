Повідомили, чи застосовуватимуть сьогодні на Волині планові відключення світла





Про це з посиланням на інформацію від ПрАТ «Волиньобленерго»повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Він зауважив, що така інформація актуальна станом на 09:00. У разі змін повідомлять додатково.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Графіки планових погодинних відключень на сьогодні, 12 листопада, на Воилні застосовувати не будуть.Про це з посиланням на інформацію від ПрАТ «Волиньобленерго»повідомив Луцький міський головаВін зауважив, що така інформація актуальна станом на 09:00. У разі змін повідомлять додатково.

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